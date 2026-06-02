Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве парков
В Подмосковье продолжают уделять внимание развитию парков и лесопарков, чтобы они становились любимыми местами досуга и отдыха жителей, их число постоянно растет. Об этом в своем ежегодном обращении к жителям, которое в 2026 году получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Парки в лесах и городские парки, мы выделили в отдельное направление, чтобы в Подмосковье было комфортно, для того чтобы там можно было заниматься спортом, общаться, знакомиться, проводить время», — заявил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжат создавать и поддерживать такие территории в нормативном состоянии. По его словам, эта задача требует ресурсов, однако, они оправдываются, когда фиксируется успех самых популярных парков – Пехорки, Наташинского парка, парка им. Ларисы Лазутиной.
