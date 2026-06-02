В Бразилии расследуют загадочную смерть 40-летней блогерши Джерри Гогосян

Американская художница и блогер Джерри Гогосян, известная в соцсетях под этим псевдонимом (настоящее имя — Хильда Линн Хелфенштейн), найдена мертвой. Ей было 40 лет, сообщает The Voice. Трагедия произошла в отеле Rosewood в бразильском городе Сан-Паулу. Полиция начала расследование, назвав обстоятельства подозрительными.

По информации местных СМИ, Хильда приехала в Бразилию на три недели для прохождения косметической процедуры. Тревогу забил ее пластический хирург, который не смог дозвониться до пациентки.

Тело было обнаружено 31 мая сотрудниками отеля. Рядом с ним находились пустая бутылка водки, разбитый стакан и таблетки неизвестного происхождения. Отель Rosewood подтвердил факт смерти и заявил, что оказывает полное содействие полиции.

Гогосян была известна в интернете благодаря своему острому чувству юмора и уникальному взгляду на современное искусство. Она публиковала мемы и комментарии, которые привлекали внимание ценителей культуры. На ее страницу в соцсетях подписано более 150 тысяч человек.

Подруга художницы Ваджра Кингсли отметила, что Джерри запомнят за ее умение видеть абсурдность, противоречия и человечность в мире искусства, а также за готовность поддерживать других творцов. Пока следствие продолжается, точная причина смерти не установлена.

