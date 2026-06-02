Бывший агент ЦРУ снова нашел пришельцев и рассказал, где они разместили тайные базы на Земле

Бывший участник вызывающей споры и скепсис американской программы «экстрасенсорного шпионажа» Лин Бьюкенен заявил, что на Земле якобы скрыты несколько баз пришельцев, пишет Daily Mail. По его словам, объекты находятся в удаленных горах и служат пунктами наблюдения, ремонта НЛО и приема внеземных гостей. Доказательств существования этих баз нет, а заявления Бьюкенена независимо не подтверждены.

Бьюкенен был связан с программой STARGATE, в рамках которой США во время холодной войны изучали «экстрасенсорный шпионаж» — искали способ получать информацию на расстоянии с помощью телепатии. Программу закрыли в 1995 году как научно ненадежную и бесполезную для разведки.

Первую базу Бьюкенен поместил в горе Хейс на Аляске. Он утверждает, что там якобы собирали разведданные о Земле, а раньше люди и пришельцы работали рядом.

Вторая точка — гора Зил в Австралии. Ее он назвал «портом» для дружественных инопланетян: будто бы туда прибывают корабли, а затем гости расходятся по миру.

Третья база, по его словам, находится в горе Иньянгани в Зимбабве и служит ремонтным центром для НЛО. Четвертую он связал с Пиренеями между Испанией и Францией, но признал, что сам ее не изучал.

Бьюкенен уверяет, что разные «удаленные наблюдатели» независимо описывали похожие места. Но пока эта история остается именно уфологической конспирологией: громкой, мрачной и без проверяемых фактов. Пока что это лишь повод задуматься о вменяемости бывших американских офицеров.