Андрей Воробьев рассказал о трансформации здравоохранения в Подмосковье

«Один из важных вопросов — трансформация здрава, в том числе в части телемедицины. Ее очень важно наращивать как в формате „врач — пациент“, так и „врач — врач“. Ну и, конечно, алгоритмы работы скорой, неотложной помощи — все управление должно быть в одной системе. Это практика, которая себя хорошо зарекомендовала в ряде территорий,» — сказал губернатор.

Он отметил, что также в регионе продолжается капремонт стационаров, строительство поликлиник, поставка оборудования в медучреждения.

В 2025 году в Подмосковье провели 5,5 млн телемедицинских консультаций, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Сейчас на телемедицину приходится 8% от общего числа обращений в первичном звене, 47% выписок льготных лекарств, 24% повторных визитов, 19% наблюдений пациентов с хроническими заболеваниями, 17% закрытий/прохождения диспансеризации. Также с конца 2025 года жители Подмосковья могут дистанционно закрывать больничные.

В 2026 году приоритетными сделали три направления. Первое — доступность записи к врачу, телемедицина, внедрение ИИ-поддержки принятия врачебных решений. Второе — повышение качества заполнения медицинских документов и карт пациента. Третье — льготное лекарственное обеспечение с ИИ-поддержкой заявок и врачебных назначений.

С октября 2025 года в Подмосковье работает единый координационный центр скорой и неотложной медицинской помощи «Пульс 112». В скорую и неотложную помощь региона ежедневно поступает около 10 тыс. звонков. За день осуществляется 7 тыс. выездов и 2 тыс. госпитализаций.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Шешин ]

«Благодаря единому координационному центру мы видим всю цепочку целиком и можем управлять, распределять нагрузку. За счет этого до 4% сократили возвраты вызовов с неотложки в скорую. Фактически мы разгрузили и дали дополнительную возможность работы по скорой помощи 26 бригадам в сутки. Параллельно контролируем укомплектованность бригад, готовность машин, загрузку, соблюдение нормативов доезда», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрав региона Максим Забелин.

