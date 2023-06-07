Андрей Воробьев рассказал о законе, по которому жители Подмосковья смогут оценивать свои управляющие компании

Работа управляющих компаний — важная тема для каждого, кто живет в многоквартирном доме. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Он подчеркнул, что речь идет о комфорте, безопасности, качестве услуг за которые платит человек. При этом, конечно, важна ясность с тарифами. Говоря о платежах, губернатор напомнил о внедренном в Подмосковье сервисе «Умная платежка».

«С «умной платежкой» человек платит онлайн, ходить никуда не надо. Этим пользуется 40% наших квартир, жителей. Они платят без комиссии. А если ты платишь своевременно, получаешь за это дополнительные бонусы», — уточнил глава региона.

При этом перед МосОблЕИРЦ, органами соцзащиты, МФЦ стоит задача рассказывать о такой возможности старшему поколению, потому что его представители чаще все-таки тратят время на то, чтобы внести платежи офлайн.

«Конечно, управляющие компании — тема давняя, отдельная. Есть одна важная хорошая новость, к которой мы причастны», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал о новом законе, который позволит жителям в электронном виде голосовать за управляющие компании, оценивая их работу. Этим законом в Госдуме занимается Комитет по строительству и ЖКХ под руководством депутата Сергея Пахомова.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе валять дурака, работать в городах не должны», — подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что 36% жалоб от жителей в сфере ЖКХ связаны с работой управляющих компаний.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.