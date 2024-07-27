Андрей Воробьев: Ребята из «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы удачно выступили на Международной олимпиаде
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ребят из «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы, которые смогли завоевать четыре медали на Международной олимпиаде по физике.
«Олимпиада IPhO 2024 проходила в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран. Наша сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную. Четверо участников сборной — школьники из Подмосковья», — написал в своих социальных сетях глава региона.
Известно, что Егор Потапов, Даниил Гаврилов и Иван Лихоконь забрали золото, а Александр Анисимов — серебро. Воробьев поздравил ребят и их учителей, а также пожелал им дальнейших успехов.