Андрей Воробьев: Ребята из «Физтех-лицея» имени П. Л. Капицы удачно выступили на Международной олимпиаде

«Олимпиада IPhO 2024 проходила в Иране с 21 по 27 июля. В ней участвовали школьники из 40 стран. Наша сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную. Четверо участников сборной — школьники из Подмосковья», — написал в своих социальных сетях глава региона.