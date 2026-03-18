Губернатор Подмосковья рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования. Он отметил важность трансформации образовательной системы так, чтобы качество преподавания соответствовало самым высоким стандартам.

«Один из наших приоритетов — разгрузить учителей и передать цифровым системам рутинные процессы. В этом году мы запустили сервис с ИИ для проверки письменных заданий. „Цифровой помощник учителя“ анализирует рукописный текст, помечая ошибки, и предлагает оценку. Это позволяет ускорить проверку тетрадей в среднем в шесть раз», — рассказал Воробьев.

Проект реализуется в пяти пилотных округах — в Дмитрове, Пушкино, Богородском округе, Мытищах и Щелково. В сентябре его масштабируют на все школы региона.

Также уже более 4 тыс. педагогов используют сервис «Ассистент преподавателя». Его внедряют в Подмосковье в рамках соглашения о сотрудничестве между областным Правительством и Сбером. Сервис помогает подготовить план урока, раздаточные материалы, проверочные работы, примеры. Таким образом, у учителя высвобождается до 10-12 часов в месяц. Кроме того, на эту платформу можно загружать записи уроков в аудиоформате, после чего ИИ проанализирует речь преподавателя и предложит рекомендации по улучшению его методической, коммуникативной и речевой компетентности. Помимо этого, можно отправить свой сценарий урока и получить обратную связь, сформировать отчеты для родителей.

