Андрей Воробьев: Сегодня Патриарх Кирилл освятил новый Храм Архангела Михаила в Домодедово
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал сегодня на освящении Патриархом Кириллом нового Храма Архангела Михаила в деревне Акулинино в Домодедово. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Четыре года назад местные жители попросили нас восстановить храм 1687 года постройки, который был закрыт и разобран в 1935-м. Сегодня важный день для верующих. Вместе с прихожанам и священнослужителями мы вознесли молитву во время божественной литургии», — рассказал глава региона историю объекта.
Он также выразил отдельную благодарность главе Ростеха Сергею Чемезову и его дружной команде за помощь в восстановлении. Комплекс состоит из нижнего храма в честь преподобного Сергия Радонежского и верхнего — в честь Михаила Архангела.
«Впереди — благоустройство. На территории храма сделаем зоны отдыха, беседки, тропинки, обустроим входные группы. Все работы планируем завершить в 2025-м году», — заявил Воробьев.