Андрей Воробьев: Сегодня Патриарх Кирилл освятил новый Храм Архангела Михаила в Домодедово

«Четыре года назад местные жители попросили нас восстановить храм 1687 года постройки, который был закрыт и разобран в 1935-м. Сегодня важный день для верующих. Вместе с прихожанам и священнослужителями мы вознесли молитву во время божественной литургии», — рассказал глава региона историю объекта.