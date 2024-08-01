Андрей Воробьев: Сегодня запускаем две программы поддержки для бизнеса Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с 1 августа в Подмосковье запускается две программы поддержки для регионального бизнеса. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Задача предпринимателей — развивать свое дело, а наша — всячески им в этом помогать. Мы открыли прием заявок по двум направлениям: для представителей социальных предприятий и молодых бизнесменов», — подчеркнул глава региона.
Отмечается, что узнать подробности и подать заявку можно до конца августа на инвестиционном портале Московской области: субсидия и грант.