Андрей Воробьев сохранил позиции в Топ-3 медиарейтингов губернаторов за сентябрь

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сохранил свои позиции в медиарейтингах глав регионов ЦФО и России по итогам прошлого месяца. Списки подготовила «Медиалогия».

В обоих списках глава Подмосковья занимает вторую строчку с медиаиндексом 459 678,6. По итогам сентября было опубликовано более шестидесяти семи тысяч сообщений с упоминанием Воробьева.

Так, сообщалось об оперштабе на месте взрыва газа в многоэтажке Балашихи, заседание которого провел губернатор. Тогда Воробьев выразил соболезнования родным жертв, а также заявил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Помимо этого, в сентябре сообщалось об итогах выборов в Подмосковье, победу в которых одержал Воробьев. Кроме того, публиковались сообщения об участии губернатора в открытии участка трассы М-12 и посещении предприятия «Тактическое ракетное вооружение».