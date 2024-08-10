Андрей Воробьев совместно с Игорем Щеголевым приехали в лагерь «Звонкие Голоса» в Клину

Губернатора Московской области Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым приехали в лагерь «Звонкие Голоса», расположенный в Клину. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Здесь находится один из пунктов временного размещения эвакуированных жителей из Курской области. За последние два дня мы приняли здесь 131 человека, из них 101 — дети», — подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что в первую очередь эвакуируют детей и инвалидов. Всего Подмосковье уже приняло почти четыреста тридцать человек. Так, сейчас людей располагают в лагере «Родник» в Пушкино, в лагере «Горизонт» и «Звонкие голоса» в Клину, а также в Егорьевском Добром доме.

Также запущена горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1), а если звонок не из Московской области: +7 (800) 550-50-30.