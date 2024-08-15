Андрей Воробьев: старейшую школу Дубны откроют после капремонта в начале сентября

Старейшая школа Дубны — СОШ №1 им. А. Я. Березняка — откроется после капремонта в начале сентября. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

«Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся, тем более, что в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», - сказал губернатор.

Школа была построена в 1937 году. Последний капремонт в ней проводили в 1987-м. В рамках текущего капремонта работы выполнены на 76%. В здании укрепили фундамент, заменили перекрытия и балки. В настоящее время проводятся отделочные работы, обновляются потолки и кровля спортзала, устанавливается отопительная система. На объекте в две смены трудятся 137 рабочих.

На время проведения ремонта учащихся перевели в школы №5 и №10, гимназию №3, а также в разные корпуса детских садов муниципалитета.

Помимо обновления здания школы к началу сентября планируется завершить реконструкцию стадиона. Там обустроят площадки для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, трибуны. Посещать стадион смогут все жители округа.

Школа является частью образовательного комплекса, в составе которого еще четыре корпуса детсада «Созвездие». С этого года начальные классы переведут в дополнительный блок ДОУ — это позволит снизить нагрузку на основной корпус.