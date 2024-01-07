Андрей Воробьев: в ближайшее время запустим второй котел в котельной Климовска, где произошла авария

В Климовске в котельной, где произошла авария, в ближайшее время планируется запустить второй котел. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Двое суток работаем в Климовске — где тяжелая ситуация с отоплением. Здесь развернут оперативный штаб. Мы бросили все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона», - заявил глава региона.

Воробьев напомнил, что владелец частной котельной допустил аварию. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. В ликвидации последствий задействованы предприятия из разных муниципалитетов области.

В общей сложности в Климовске расположено 170 домов, оставшихся без отопления. Накануне запустили первый котел и днем подключили 17 домов на Заводской улице и 13 домов на Молодежной улице. Вечером тепло вернулось в два дома на Западной улице, два дома на Симферопольской, три дома на Заводской, один дом на улице Дмитрия Холодова и один дом на Проспекте 50 лет Октября.

«В самое ближайшее время мы запустим второй котел на 20 гкал на котельной завода. Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры. После этого мы сможем дать тепло в дома третьей очереди — ожидаем это к середине дня», - сообщил губернатор.

По его словам, речь идет о домах №№12, 8/9, 10, 10а на Проспекте 50 лет Октября, доме №10 на Западной улице, домах №№11 и 13 на Симферопольской улице, домах №№2 и 2а на Октябрьской площади.