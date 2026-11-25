Американские исследователи обнаружили на дне Мексиканского залива необычное «кладбище» стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники на глубине около 1,5 км, пишет Daily Mail. Находку сделали еще в 2017 году, однако видеозапись подводной экспедиции обнародовали только недавно.

Изначально специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США рассчитывали обнаружить затонувший корабль. Однако вместо него подводный аппарат заснял разбросанные по морскому дну стиральные и сушильные машины, холодильники, морозильные лари и посудомойки.

Рядом исследователи обнаружили поврежденный грузовой контейнер длиной около 12 метров. Предполагается, что он упал с судна во время шторма. Отсутствие упаковки позволяет предположить, что технику везли на переработку.

По серийному номеру одной из машин удалось установить, что ее изготовили в период с 1993 по 2002 год.

За годы пребывания под водой техника стала домом для морских обитателей. Рыбы использовали контейнер как укрытие, а на одной из стиральных машин вырос глубоководный коралл.

По словам исследователей, бытовая техника может разлагаться на такой глубине сотни лет. Необычная находка в очередной раз показала, насколько далеко последствия человеческой деятельности распространяются даже в самых труднодоступных уголках Мирового океана.