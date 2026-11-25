27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико стала обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2026»
KP.RU: пуэрториканка Дженнифер Баррето выиграла конкурс «Мисс Вселенная»
Фото: [соцсети]
Представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето стала победительницей юбилейного конкурса «Мисс Вселенная — 2026», сообщает KP.RU.
Финал 75-го конкурса объединил 116 участниц из разных стран. До решающего этапа добрались пять конкурсанток: девушки из Пуэрто-Рико, Филиппин, Новой Зеландии, Доминиканской Республики и Венесуэлы.
Баррето 27 лет. Она работает моделью, имеет образование в области клинической психологии и социологии, а также воспитывает семилетнюю дочь. В качестве главного символа победы ей вручили корону «Сияние вечного наследия», созданную специально к юбилейному конкурсу.
Отмечается, что эта победа принесет Дженнифер не только титул. По условиям конкурса, в течение года она будет получать зарплату около $250 тысяч, а также ежемесячное пособие на представительские расходы в размере примерно $4 тысяч.
Организаторы также обеспечат Баррето гардеробом и оплатой услуг стилистов. В течение ближайших 12 месяцев модели предстоит участвовать в официальных мероприятиях и представлять организацию Miss Universe.
Звание первой вице-мисс получила представительница Венесуэлы Клара Вегас, второй вице-мисс стала Беа Миллан-Виндорски с Филиппин, третьей — Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики.
Россию на конкурсе представляла 22-летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Она смогла пройти в полуфинал, однако в итоговую тридцатку участниц не попала.
Фото: [Александра Сташкевич/соцсети]
Сташкевич учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета, семь раз становилась чемпионкой России по черлидингу и ранее участвовала в конкурсе «Мисс Россия — 2023».
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