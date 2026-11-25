Финал 75-го конкурса объединил 116 участниц из разных стран. До решающего этапа добрались пять конкурсанток: девушки из Пуэрто-Рико, Филиппин, Новой Зеландии, Доминиканской Республики и Венесуэлы.

Баррето 27 лет. Она работает моделью, имеет образование в области клинической психологии и социологии, а также воспитывает семилетнюю дочь. В качестве главного символа победы ей вручили корону «Сияние вечного наследия», созданную специально к юбилейному конкурсу.

Отмечается, что эта победа принесет Дженнифер не только титул. По условиям конкурса, в течение года она будет получать зарплату около $250 тысяч, а также ежемесячное пособие на представительские расходы в размере примерно $4 тысяч.

Организаторы также обеспечат Баррето гардеробом и оплатой услуг стилистов. В течение ближайших 12 месяцев модели предстоит участвовать в официальных мероприятиях и представлять организацию Miss Universe.

Звание первой вице-мисс получила представительница Венесуэлы Клара Вегас, второй вице-мисс стала Беа Миллан-Виндорски с Филиппин, третьей — Мелисса Нуньес из Доминиканской Республики.

Россию на конкурсе представляла 22-летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Она смогла пройти в полуфинал, однако в итоговую тридцатку участниц не попала.

Фото: [ Александра Сташкевич/соцсети ]

Сташкевич учится на факультете журналистики Тюменского государственного университета, семь раз становилась чемпионкой России по черлидингу и ранее участвовала в конкурсе «Мисс Россия — 2023».

Ранее обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева высказалась о свадьбе с бизнесменом Ильей Мительманом.