Три подмосковных дизайнера представят свои коллекции на конкурсе в рамках фестиваля «Мода в спорте 4.0», который пройдет 28 и 29 ноября в Павильоне №20 на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктория Фомина из Егорьевска представит костюмы для художественной гимнастики из коллекции «Селена», Татьяна Круглая из Наро-Фоминска - наряды для спортивных бальных танцев «Необыкновенные грани», Татьяна Калашникова из Видного - коллекцию «Порушка-параня» для воздушной и художественной гимнастики и фигурного катания.

Гостям будут доступны шоу-показы дизайнерских коллекций, выставка спортивного костюма, встречи с олимпийскими чемпионами, мастер-классы, конкурс детского эскиза и дизайнерский маркет, финал ежегодного конкурса среди дизайнеров спортивных костюмов в формате гала-шоу. В общей сложности в 2026 году заявки на участие во II Международном конкурсе коллекций подали 56 дизайнеров из 28 городов России, Белоруссии и Италии. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации на сайте msfd.ru.

Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минспорта РФ и Олимпийского комитета России.

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