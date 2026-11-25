В Коломне после капитального ремонта открылось здание выездной патронажной службы филиала Московского областного детского хосписа, которая оказывает паллиативную медицинскую помощь детям на дому. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В обновленном здании детского хосписа в Коломне работают восемь патронажных бригад. Под наблюдением специалистов находятся почти 400 детей, нуждающихся в паллиативной помощи и особом медицинском сопровождении», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, специалисты выезжают к ним на дом, чтобы контролировать состояние и проводить необходимые обследования и медицинские процедуры, а также давать консультации родителям. Министр добавил, что так маленькие пациенты могут получать необходимое медицинское сопровождение в привычной обстановке.

В состав выездных бригад входят педиатры, анестезиологи-реаниматологи, неврологи, массажисты, медицинские сестры и медицинские психологи.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона +7 (498) 683-83-83. В регионе также работает портал «Паллиативная помощь».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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