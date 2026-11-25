Массовое ДТП случилось утром 25 ноября на Бердском шоссе — в районе станции «Сеятель». Участниками аварии стали пять автомобилей. Судя по словам очевидцев, на месте происшествия дежурят три бригады скорой помощи, сообщил atas.info.

Официальных данных о том, почему машины столкнулись и сколько человек пострадало, сразу после инцидента на дороге не поступало. Очевидцы говорят о затрудненном движении на этом отрезке. С вечера в городе идет снег, поэтому нельзя исключать, что к ДТП привели скользкое покрытие и слишком маленькая дистанция между автомобилями.

По данным издания, за этим участком трассы давно закрепилась репутация одного из самых опасных в Новосибирске, особенно в холодное время года. Для сравнения: в августе 2026 года здесь же столкнулись шесть машин, и тогда травмы получил водитель Toyota Corona.

Синоптики не обещают, что снегопад прекратится, — значит, вероятность новых аварий на заснеженных дорогах остается. Автовладельцам советуют держать дистанцию, не делать резких маневров и, если есть возможность, не выезжать на летней резине.

«Там уже второе ДТП за месяц. Пока камер не было, все спокойно разъезжались. Теперь все не на дорогу смотрят, а на спидометр. Плюс рваный режим вождения — газ-тормоз в районе этих камер. Вот и итог» — комментирует один из очевидцев аварии.

По данным издания, в Госавтоинспекции региона позже предоставили предварительные данные о причинах ДТП: около 7:40 18-летняя девушка за рулем Volkswagen врезалась в минивэн Toyota FunCargo, который стоял на развороте у Сеятеля. Toyota от удара задела хэтчбек Renault Sandero, а дальше в цепочку попали седан Toyota Mark II и кроссовер SsangYong.

Ранее сообщалось, что в Одинцове водитель спас автомобилистов от ДТП.