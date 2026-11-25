41-летняя российская певица Ольга Серябкина продемонстрировала новый образ от Gucci. Артистка выбрала спортивный комплект итальянского модного дома, общая стоимость которого приближается к ₽230 тысячам, сообщает Super.

В образ вошли худи и леггинсы. По оценкам журналистов, верхняя часть комплекта стоит ₽139,5 тысячи, а леггинсы — около ₽89 тысяч. Таким образом, только за эти две вещи Серябкиной пришлось бы заплатить около ₽228,5 тысячи.

Серябкина получившая широкую известность как бессменная солистка группы SEREBRO, для которой она написала тексты большинства главных хитов. После ухода из коллектива и завершения работы под псевдонимом MOLLY артистка сосредоточилась на независимой сольной карьере под собственным именем SERYABKINA.

Помимо музыки, Ольга выпустила сборник стихов «Тысяча "М"», снялась в кино и регулярно появляется на телевидении в качестве ведущей и участницы популярных шоу.

Ранее певица Ольга Серябкина показала редкое фото с мужем.