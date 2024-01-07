Андрей Воробьев: в котельной Климовска запустили второй котел
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
В котельной Климовска, где ранее произошла авария, запустили в работу второй котел. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», - сообщил глава региона.
Воробьев отметил, что сейчас проблемой может стать состояние системы отопления в жилых домах — то есть трубы и батареи. По его словам, они могли быть частично разморожены.
«Мы мобилизовали много аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее», - добавил губернатор.
Ранее глава региона рассказал о ходе работ по ликвидации последствий аварии в котельной Климовска.