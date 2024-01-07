Губернатор Подмосковья рассказал о ходе работ по ликвидации последствий аварии в котельной Климовска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о ходе работ по ликвидации последствий аварии в котельной Климовска. По его словам, в планах — запустить отопление в оставшихся домах на Симферопольской улице, Проспекте 50-летия Октября и на улице Мичурина.

«Сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит дать тепло еще в 33 дома», - сообщил глава региона.

Он отметил, что на период проведения работ в спорткомплексе «Юность» был организован пункт временного размещения — там можно получить пледы, обогреватели, продукты. Две семьи были размещены в гостинице.

«Всю информацию о дополнительной помощи жители Климовска могут получить по телефону 112», - добавил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что в ближайшее время планируется запустить второй котел в указанной котельной.