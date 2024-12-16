Андрей Воробьев: в рамках поддержки семей участников СВО принимаются и системные, и индивидуальные решения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках интервью каналу «Россия 24» рассказал о поддержке участников спецоперации и их семей в Подмосковье.

«Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в рамках оказания поддержки принимаются и системные, и индивидуальные решения — представители власти, общественники и волонтеры сопровождают семьи, столкнувшиеся с какой-либо проблемой.

Губернатор также заявил, что в регионе всегда было большое количество воинских подразделений. Из числа жителей региона многие заключили контракт с Минобороны России.