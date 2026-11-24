С начала 2026 года в Подмосковье подали более 1 тыс. заявлений на изменение имени и фамилии ребенка, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Семья» — «Юридические вопросы», она позволяет подать заявление на изменение имени и фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Для этого нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и приложить необходимые документы. Внедренный в услугу искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке файлы и выявляет некорректно загруженные.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.