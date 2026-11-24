В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья: загруженность дорог составила пять баллов
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром во вторник, 24 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать особую осторожность в связи с ожидаемыми осадками в виде снега.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.