Учитель начальных классов в МБОУ «СОШ НАСЛЕДИЕ» Анна Кудрявцева купила квартиру в Химках рядом с работой по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программа реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Информацию о региональной мере поддержки новая участница нашла в интернете, теперь ее семья купила двухкомнатную квартиру в строящемся доме. По ее словам, жилье сдадут в конце 2028 года.

«В нашем распоряжении будут две спальни и просторная кухня-гостиная. Мы брали квартиру без отделки, поэтому, как получим ключи, начнем заниматься ремонтом и обустройством. Еще один плюс нашего нового жилья — близость к моей работе», — отметила Анна.

Участниками программы могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.