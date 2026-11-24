Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в соцсетях видео, где показала, что она восстановила четверной флип. В последний раз она исполняла его на пекинской Олимпиаде 2022 года.

Александра Трусова вернулась в большой спорт после рождения ребенка. В нынешнем сезоне фигуристка выступила на двух челленджерах и двух этапах Гран-при. Россиянка стала второй на этапах в Китае и США и обеспечила себе место в финале Гран-при.

В юности Трусова выполняла сразу пять квадов в произвольной программе, за что заслужила прозвища «королева квадов» и «Русская Ракета». В нынешнем сезоне спортсменка выполняла в произвольной программе только четверной лутц. Также она прыгала на тренировках четверной тулуп.

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник заявил, что Трусова будет непобедимой, если добавит в свою программу пару четверных прыжков.