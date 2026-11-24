По настоящему соглашению, рассчитанному до 2029 года, базовая зарплата Сафонова составляет €3 млн в год, его оклад один из самых маленьких у игроков основы. Так, вратарь Люка Шевалье, которого Сафонов прочно вытеснил из основы еще в середине прошлого сезона, зарабатывает вдвое больше. В ПСЖ хотят ликвидировать эту несправедливость.

Матвей Сафонов перешел в ПСЖ в 2024 году и уже завоевал с командой девять трофеев, включая два титула победителя Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за французский клуб во всех турнирах, пропустил 19 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

Сафонов занял четвертое место в голосовании на приз имени Льва Яшина — лучшему вратарю мира.