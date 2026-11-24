В квартале «Восточное Бутово» в Ленинском округе построят детский сад на 150 мест
Детский сад построят в квартале «Восточное Бутово» в Ленинском
Фото: [ПИК]
Компания ПИК возводит детский сад на 150 мест в квартале «Восточное Бутово» в Ленинском округе, на площадке ведут монтаж основных инженерных систем, наружные работы, благоустройство территории и монтаж ограждения. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Площадь учреждения составит 4,1 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на семь групп полного дня для детей дошкольного возраста. В здании обустроят групповые ячейки, включающие спальни, игровые комнаты и буфетные блоки. Благоустроенная территория получит семь индивидуальных рекреационных зон для изолированного пребывания каждой группы на свежем воздухе.
В квартале уже открыты шесть детских садов из десяти запланированных и две школы из четырех. Там также будут доступны две поликлиники, одна из которых уже работает.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.