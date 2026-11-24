Компания ПИК возводит детский сад на 150 мест в квартале «Восточное Бутово» в Ленинском округе, на площадке ведут монтаж основных инженерных систем, наружные работы, благоустройство территории и монтаж ограждения. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь учреждения составит 4,1 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на семь групп полного дня для детей дошкольного возраста. В здании обустроят групповые ячейки, включающие спальни, игровые комнаты и буфетные блоки. Благоустроенная территория получит семь индивидуальных рекреационных зон для изолированного пребывания каждой группы на свежем воздухе.

В квартале уже открыты шесть детских садов из десяти запланированных и две школы из четырех. Там также будут доступны две поликлиники, одна из которых уже работает.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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