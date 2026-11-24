Жители Подмосковья подали почти 10 тыс. заявлений на оформление соцкарты
Почти 10 тыс. заявок на оформление соцкарты подали в Подмосковье
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
На прошлой неделе жители Подмосковья подали более 9 тыс. заявлений на выдачу и замену социальных карт жителя МО, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Соцкарта предоставляет гражданам бесплатный проезд на транспорте Московской области, Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках. Ее могут оформить зарегистрированные в Подмосковье льготные категории граждан.
В ведомстве добавили, что самой востребованной услугой прошедшей недели стала «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья воспользовались ею почти 19 тыс. раз.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.