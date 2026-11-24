В одном из микрорайонов Оренбурга зафиксировали загрязнение атмосферного воздуха сероводородом. Концентрация вредного вещества превысила предельно допустимую норму в семь раз — воздух оказался в несколько раз грязнее того уровня, который считается безопасным для человека, сообщил 56orb.ru.

Как проинформировали в Экологической службе Оренбургской области, превышение выявил стационарный пост наблюдения, расположенный на улице Котова, 40. Такие посты работают в автоматическом режиме и позволяют фиксировать состав воздуха в конкретной точке города.

Замеры проводились в ночное время 22 ноября. Согласно опубликованным данным, содержание сероводорода в воздухе составляло от 1,6 до 7 предельно допустимых концентраций (ПДК). ПДК — это установленный норматив, определяющий максимальную концентрацию вещества, которая не должна оказывать вредного воздействия на человека и окружающую среду; превышение этого порога свидетельствует о неблагополучной обстановке.

По данным издания, подобные случаи в Оренбурге фиксировали и раньше. В опубликованных данных не указано, что именно стало источником выброса и связано ли превышение с деятельностью конкретного предприятия.

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