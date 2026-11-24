Жители Подмосковья, которым предстоит переезд из аварийного дома, могут найти нужную информацию на региональном портале. Услугой уже воспользовались более 200 раз, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью электронной услуги можно узнать статус аварийного дома, когда планируется переселение и какие варианты переезда доступны. Подать заявление вправе не только собственники и наниматели, но и все жильцы, зарегистрированные в таком доме на территории Подмосковья.

Чтобы отправить онлайн‑заявку, понадобится подтвержденная учетная запись ЕСИА. В форме нужно указать всех собственников и проживающих – в том числе тех, кто не имеет регистрации. Если квартира оформлена до 31 января 1998 года, к заявке следует приложить правоустанавливающие документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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