Зимнее плавание в Подмосковье — уже не просто закаливание, а официальный вид спорта с судьями и разрядами. В округах региона работают клубы, которые готовят пловцов и проводят заплывы в ледяной воде, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом накануне Дня моржа изданию REGIONS рассказала Наталья Арбузова — активист Московской областной федерации закаливания и зимнего плавания, научный сотрудник кафедры спортивной медицины РУС «ГЦОЛИФК», тренер из Долгопрудного и спортсмен клуба «Котовские моржи».

В спорт Арбузова пришла не сразу: в 2006 году она окончила музыкальное училище по классу ударных и гитары, была солисткой оркестра и дирижером, а затем круто сменила курс — получила образование по физической культуре и диплом по аквааэробике. Студенческие годы вышли плотными: днем — учеба, вечером — выступления в театре или с оркестром ВМФ имени Н. А. Римского-Корсакова, либо тренировки в бассейне «Чайка» и Московском олимпийском центре водного спорта.

Моржевание началось со случайного предложения: в 2015 году команде «Котовские моржи» не хватало человека на эстафету Открытого чемпионата России по зимнему плаванию в Мурманске. Первый заплыв прошел на берегу Котовского залива — вода один градус, на улице минус 15 и метель. Арбузова старалась не подвести команду, и долгопрудненцы взяли бронзу.

«До этого в ледяной воде я ни разу не плавала. Но опыт закаливания у меня был с детства. Мама приучила к контрастному душу. С 14 лет я регулярно каждый год хожу босиком по снегу. С темой холода знакома. И я согласилась принять участие. В последний день регистрации подали заявку, купили билеты, и уже после этого полезла в прорубь. Оставалось две недели до старта», — рассказала спортсменка.

Достижения спортсменки впечатляют: она многократный победитель всероссийских и международных конкурсов в сфере физкультуры, спорта и туризма, соревнований по плаванию на открытой воде, обладатель золотого знака ГТО, наград разных уровней и победитель областного конкурса профмастерства.

«Я сознательно выбрала научную и писательскую деятельность. Профессиональный спорт требует большой фокусировки 24/7, а мне важно этот ресурс направить на создание методологии и книг в области зимнего плавания», — пояснила свое решение Наталья.

Арбузова четко разделяет моржевание и зимнее плавание. Первое — народная традиция и способ закаливания ради здоровья и удовольствия. Второе — официальный вид спорта, признанный в России в 2021 году, с судьями, протоколами, дистанциями и разрядами.

«Зимнее плавание — это не про моржей с красным носом. Это про сообщество сильных людей, где находят любовь, потому что видят друг друга в экстремальной ситуации, продлевают молодость, доказывая, что возраст — это просто цифра в паспорте, лечат душу, заменяя химическую терапию естественным выбросом дофамина и эндорфинов», — убеждена Наталья.

Тренировки идут только в оборудованных и разрешенных местах — в Долгопрудном, Балашихе, усадьбе Гребнево под Щелково и других городах Подмосковья. По словам Арбузовой, зимнее плавание строго регламентировано, и безопасность здесь на первом месте.

«Мы тренируемся на открытом воздухе практически в любую погоду. Согласно официальным правилам зимнего плавания, соревнования и тренировки отменяются только в том случае, если температура воздуха падает ниже минус 35 градусов. До этой отметки мы работаем», — отметила тренер.

По словам эксперта, правила задают жесткие лимиты: 200 метров вольным стилем женщины должны проплыть за 5 минут, мужчины — за 4 минуты 30 секунд.

«Мы не соревнуемся в том, кто дольше просидит на время. Время нахождения в холодной воде зависит от температуры воды и воздуха. Конкретно в ледяной воде я работаю короткими подходами от 30 секунд до двух минут», — говорит она.

Обязателен и медицинский контроль: ледяная вода подходит не всем. Среди противопоказаний — сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с почками, эпилепсия, беременность, острые воспалительные процессы и обострения хронических болезней.

«Первый шаг — это обязательное медицинское обследование у врача и получение допуска. Без этого приступать к занятию по зимнему плаванию нельзя», — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что житель Звенигорода выбрал для утреннего моржевания сугроб прямо под офисным окном.