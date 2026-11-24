Глава юридической компании Александр Бударагин рассказал, как в России устроен институт помилования и какие нюансы сопровождают эту процедуру. Поводом для разговора стал указ президента Владимира Путина о помиловании блогера Валерии Чекалиной, опубликованный на официальном сайте главы государства, сообщил mkset.ru.

Один из ключевых вопросов — можно ли отменить помилование, если заболевание, на которое ссылалась осужденная, оказалось ложным, а медицинские диагнозы — фиктивными. По словам Бударагина, в приведенных нормах порядка отмены помилования из-за последующего выяснения, что сведения о болезни были ложными, нет. Не подтверждают они и примеров такой отмены.

Второй момент касается денежных обязательств. Редакция Mkset обратилась к эксперту с вопросом, нужно ли блогеру платить судебное взыскание по приговору или она освобождена целиком. Как пояснил Бударагин, помилование от дальнейшего отбывания наказания не равнозначно освобождению от всех денежных обязательств. Статья 85 УК РФ предусматривает последствия помилования именно в отношении наказания и судимости. Она не устанавливает автоматического списания присужденного потерпевшему возмещения ущерба или компенсации.

«Поэтому, если в приговоре присуждено возместить ущерб или выплатить компенсацию потерпевшему, само помилование не означает, что это взыскание отменено. Для ответа по конкретному делу нужно знать, что именно указано в приговоре и в акте помилования: например, назначен ли штраф как уголовное наказание или присуждена гражданская сумма потерпевшему. Эти обязательства имеют разную правовую природу», — рассказал эксперт.

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