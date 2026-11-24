Фонд культурных инициатив распределил гранты на ледовые шоу: Навка и Авербух получат, Плющенко — нет
Навке и Авербуху одобрили гранты на ледовые шоу, Плющенко получил отказ
Фото: [соцсети Татьяны Навки]
Президентский фонд культурных инициатив распределил гранты на постановку ледовых шоу. Татьяна Навка и Илья Авербух получат государственную поддержку, а Евгению Плющенко в ней отказано.
Ледовое шоу Татьяны Навки «Царь Салтан» и спектакль Ильи Авербуха «Летучий корабль» получат по ₽19,9 млн на постановку своих представлений. Академия Плющенко запрашивала грант на «Снежную королеву» в размере ₽24,1 млн, но получила отказ.
Любопытно, что год назад Навка и Плющенко также подавали заявки на гранты на эти же постановки, и обоим было отказано. В этом году Навка уменьшила запрашиваемую сумму на ₽12,9 млн, а от Плющенко поступила заявка, идентичная прошлогодней.
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