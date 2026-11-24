Президентский фонд культурных инициатив распределил гранты на постановку ледовых шоу. Татьяна Навка и Илья Авербух получат государственную поддержку, а Евгению Плющенко в ней отказано.

Ледовое шоу Татьяны Навки «Царь Салтан» и спектакль Ильи Авербуха «Летучий корабль» получат по ₽19,9 млн на постановку своих представлений. Академия Плющенко запрашивала грант на «Снежную королеву» в размере ₽24,1 млн, но получила отказ.

Любопытно, что год назад Навка и Плющенко также подавали заявки на гранты на эти же постановки, и обоим было отказано. В этом году Навка уменьшила запрашиваемую сумму на ₽12,9 млн, а от Плющенко поступила заявка, идентичная прошлогодней.

Ранее Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, рассказала, почему ее дочь лишили стипендии в «Ангелах Плющенко».