С начала 2027 года ставка утилизационного сбора в России поднимется на 10–20%. В Минпромторге поясняют: речь идет не о срочной антикризисной мере, а об очередном шаге давно утвержденной индексации — ее параметры зафиксировали еще в 2024 году и расписали вплоть до 2030-го. Подобные решения традиционно вызывают на рынке всплеск спроса, сообщил inkazan.ru.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов ожидает, что в последние два месяца 2026 года частники и дилеры нарастят ввоз иномарок на 30–45%. Если перевести это в абсолютные величины, речь идет о попытке дополнительно завезти 80–120 тысяч автомобилей — сверх привычного графика поставок.

«Ажиотажного спроса не будет. Но небольшой рост продаж к концу года ожидать можно», — сдержанно отмечает глава «Автостата» Сергей Целиков.

Анатолий Семенов, возглавляющий Ассоциацию параллельного импорта, приводит исторический ориентир: накануне прошлого повышения россияне приобрели 136,5 тысячи машин в декабре, что оказалось на 24% выше среднего уровня. По его словам, схожая картина повторится и в конце 2026 года.

«Повышение утильсбора больнее всего отразится на машинах с крупными моторами. Прежде всего это иномарки мощнее 160 л. с. и автомобили с двигателями объемом 2–3 литра. В зоне риска также премиальные модели и машины, ввозимые по параллельному импорту. Новшество почувствуют покупатели электромобилей, затронет оно и часть коммерческого транспорта. Удорожание выйдет весомым: от десятков до сотен тысяч рублей в зависимости от модели. Так, для BMW X5 сбор увеличится примерно на ₽262 тыс. Даже с учетом высокой стартовой стоимости таких машин для премиум-сегмента это серьезная сумма», — заявила в разговоре с корреспондентом Inkazan Юлия Кравчук, заместитель генерального директора по закупкам «РГ Менеджмент».

Глава РОАД Алексей Подщеколдин, в свою очередь, убежден: новые ставки подтолкнут покупателей сдвинуть сделку на более ранний срок ради экономии. Вместе с тем, по словам эксперта, вряд ли ценники вырастут ровно на размер сбора. Стремясь сохранить продажи, дилеры готовы частично гасить прибавку за счет скидок. Масштаб смягчения зависит от марки, остатков на складах и активности покупателей.

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