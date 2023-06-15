Воробьев: «Росагролизинг» поможет предприятиям АПК из Подмосковья выгодно покупать сельскохозяйственную технику

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве, что позитивно скажется на деятельности сельхозтоваропроизводителей региона. Теперь они смогут закупать необходимую технику для обновления своего парка на условиях льготного лизинга.

«В условиях западных санкций нам очень важно поддерживать наших аграриев и находить надежных партнеров, которые могли бы поставлять им современную технику. «Росагролизинг» как раз является таким», — сказал глава региона.

Каждый год производители сельхозтоваров из региона закупают свыше 130 тракторов, 25 зерноуборочных комбайнов и не только. При этом около 60% из них — благодаря «Росагролизингу». В рамках региональной программы аграриям предоставляется субсидия в размере 20% стоимости техники. Отметим, что в этом году выделен дополнительный объем финансирования в рамзере 104 миллиона рублей.

Гендиректор АО «Росагролизинг» отметил, что перед компанией стоит задача помочь участникам МСП. Косов также уточнил, что они работают и с крупными холдингами.

Ранее губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года.