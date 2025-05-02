Андрей Воробьев: возобновить электроснабжение в домах планируется до конца дня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о ходе работ по ликвидации последствий непогоды в округах региона. По его словам, возобновить электроснабжение в домах планируется до конца дня.

Губернатор отметил, что наиболее сложная обстановка сейчас в Талдоме, Дмитрове, Рузе, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Истре, Клину, Пушкино, Химках и Долгопрудном.

«По плану, все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что на местах работают 18 бригад и 37 единиц техники от «Мособлэнерго», 24 бригады и 41 единица техники от «Россетей Московского региона», 20 человек и 10 единиц техники от АВС Подмосковья, а также 114 человек в 39 бригадах от «Мособллеса».

Компания «Россети Московский регион» направила в округа 69 резервных источников электроснабжения, еще 26 мобильных электростанций направили от «Мособлэнерго».

Фото: [ t.me/vorobiev_live ]

В Талдоме восстановлено электроснабжение. Свет, вода и тепло подаются в деревни Квашенки и Ермолино. В Кошелево заполняется система для подачи отопления. ГВС в полном объеме подадут к 15:00, с 16:00 начнется подача тепла в жилые дома. Для расчистки дорог задействованы 87 человек и 37 единиц техники, для восстановления электричества — 14 человек и три единицы техники. В ближайшее время к работам присоединятся еще 27 человек.

В Дмитрове на местах работают восемь бригад «Россетей», шесть бригад «Россети Восток», в пути девять бригад из Твери. Девятнадцать бригад с пилами и пять звеньев спасателей задействованы для расчистки дорог.

В Рузе с 17 до 23 часов будет восстановлена подача электричества. На местах работают пять бригад и две единицы техники — еще восемь бригад от УК и МБУ были привлечены дополнительно. «Мосавтодор» помогает расчищать дороги от упавших деревьев.

В Сергиевом Посаде восстановлено электроснабжение в Семхозе, Краснозаводске, Богородском, Васильевском, Лозе, Мишутино, Самотовино и пос. Мостовик. В округ приедут пять генераторов и семь бригад «Россетей». Большая часть поваленных деревьев уже убрана. Свет, тепло и вода в домах появятся в течение дня.