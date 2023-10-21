Губернатор Андрей Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с провинцией Ляонин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в Шэньяне переговоры с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Ляонин Хао Пэном. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечается, что на встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая наращивание взаимодействия в области железнодорожных контейнерных перевозок и расширение пропускной способности ТЛЦ «Белый Раст», углубление партнерства в сфере машиностроения и производства медицинского оборудования, развитие молодежных и образовательных обменов.

Также Московская область заинтересована в открытии экспортного шоу-рума для наших производителей в провинции Ляонин, где покупатель сможет своими глазами оценить их качество. Ключевая задача — не только импортировать товары из Китая, но и дать возможность увеличить экспорт в эту страну для подмосковных производственных компаний малого и среднего бизнеса.

«На днях в Пекине прошёл большой форум «Один пояс – один путь» с участием лидеров наших государств. И каждый регион со своей стороны пытается внести свою лепту в сотрудничество России и Китая. Наша делегация посетила уже Чунцин, Пекин, Хэфэй, Уху и вот сейчас мы приехали в Шэньян, чтобы найти общие интересы и в экономике, и в гуманитарной сфере. Очень хотелось, чтобы наш визит не стал эпизодом», - сказал Андрей Воробьев.

Известно, что в мае пройдет большая выставка «Экспо» в Даляне, поэтому представители Подмосковья обязательно постараются туда приехать. Губернатор Воробьев рассказал, что планируется в Шэньяне посетить ведущий в Китае и мире станкостроительный завод, так как для региона важно партнерство с такими производителями.