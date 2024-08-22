Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учителей, которые готовят олимпиадников и стобалльников
Фото: [Евгений Пронин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного пленарного заседания съезда учителей региона уделил особое внимание тем педагогам, которые ежегодно готовят и выпускают учеников, занимающих высокие места на олимпиадах, а также получающих сто баллов за ЕГЭ.
«Хочу поблагодарить учителей, которые выдают нам олимпиадников, это особое ремесло, особый подход. Хочу поблагодарить всех, кто выдает стобалльников. Такие „жемчужинки“-учителя у нас есть, мы их знаем, стараемся уделять внимание“, — подчеркнул глава региона.
Он также отметил, что такие педагоги работают не за деньги, и поэтому со своей стороны Правительство региона уделяет внимание зарплатам, стимулирующим выплатам и оборудованию.
«Мы будем поддерживать тех новых учителей и тех, кто нуждается в жилье. Тем, кому нужна поддержка, мы ее с удовольствием и дальше будем оказывать. Мы видим, что эта мера востребована, она помогает директорам набирать коллективы. И мы безусловно будем здесь в тесном контакте», — заключил Воробьев.