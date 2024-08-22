Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учителей, которые готовят олимпиадников и стобалльников

«Мы будем поддерживать тех новых учителей и тех, кто нуждается в жилье. Тем, кому нужна поддержка, мы ее с удовольствием и дальше будем оказывать. Мы видим, что эта мера востребована, она помогает директорам набирать коллективы. И мы безусловно будем здесь в тесном контакте», — заключил Воробьев.