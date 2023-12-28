Губернатор Андрей Воробьев поделился итогами своей рабочей поездки в Беларусь

Глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что у Беларуси и Подмосковья активный взаимный интерес в сотрудничестве. Об этом он рассказал в рамках своего интервью в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы были очень тепло встречены нашими белорусскими коллегами. И обсуждали проекты как в машиностроении, так и гуманитарные программы. Мы считаем, что должны больше общаться, больше обмениваться», — заявил губернатор.

Отмечается, что данный визит был однодневным, однако очень содержательным. Воробьев также встретился с губернатором Минской области, с которым наметили целый комплекс мероприятий на следующий год: и в образовании, и в культурном обмене.