Сбежавший в Европу журналист-иноагент рассказал о ночных видениях о России

Тележурналист Андрей Лошак* проживающий в Европе, признался, что почти все его сновидения связаны с Россией. В интервью коллеге Станиславу Кучеру* Лошак отметил, что иногда его посещают настоящие кошмары, в которых он оказывается в современной России. Кучер в ответ поделился своим сном — о счастливом дне из нулевых, пишет Lenta.ru со ссылкой на выпуск интервью.

В беседе, опубликованной на YouTube, Андрей Лошак рассказал, что его подсознание регулярно возвращает его в Россию, хотя он и проживает в Европе.

«Почти всегда мне снится, что я в России», — отметил он, уточнив, что в этих снах нет места березкам или идиллической ностальгии.

Иногда, по словам журналиста, сновидения принимают форму кошмара, где он оказывается на родине в сегодняшнем дне. Уточнять, какие именно пугающие образы он там видит, иноагент не стал.

Станислав Кучер, покинувший Россию еще в 2019 году, признался, что ему тоже однажды приснился сон о стране. В его сне действие происходило на даче в 2000-х годах. Вокруг были друзья, и внезапное осознание, что «ничего этого не было», переполнило его ощущением «беспредельного счастья». Оба журналиста, находясь в эмиграции, так или иначе продолжают возвращаться в Россию — хотя бы в своих снах.

*внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов