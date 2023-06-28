Губернатор Андрей Воробьев посетил обновленный сквер в подмосковной Ивантеевке

У жителей Ивантеевки появилось еще одно комфортное пространство для отдыха на свежем воздухе. Губернатор Андрей Воробьев побывал сегодня в сквере и пообщался с его посетителями. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Одно из важных направлений в нашей программе благоустройства — это небольшие рекреационные зоны, скверы в шаговой доступности. В Ивантеевке был запрос жителей на обновление сквера на улице Рощинской. В прошлом году мы выполнили этот наказ. Рады, что это место наполнено людьми. Порядка 10 тысяч жителей Ивантеевки получили возможность отдыхать рядом с домом», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В процессе облагораживания данной территории был сделан акцент на безопасности. Здесь также обновили любимую местными жителями ротонду, установили малые архитектурные формы и светильники. А, кроме того, дополнительно провели озеленение — разбили газон, высадили 650 кустарников и около 30 туй.

Отмечается, что, что в Ивантеевке продолжится работа и по благоустройству городского парка. В 2020 году там обновили входную группу, обустроили набережную, сделали пешеходные и велодорожки.

Также известно, что в этом году также выполнят работы по благоустройству центральной части Пушкино. Так, на Советской площади установят фонтан, малые архитектурные формы, видеонаблюдение. В сквере Молодоженов появятся пергола, инсталляция «Любовь», фигуры «Кольца».