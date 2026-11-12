Жителей Коломны пригласили на концерт, посвященный любовной лирике
Фото: [Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"]
В субботу, 14 ноября, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» пройдет концерт «У любви во власти», в котором прозвучат популярные арии и дуэты из оперетт, романсы и песни, посвященные историям о любви. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Зрителей ждет выступление мастеров российской вокальной школы, чье творчество отмечено высокими наградами и признанием публики. Среди участников - Марина Пономарева (сопрано) — лауреат международных конкурсов, солистка оперной студии им. Елены Образцовой, обладательница престижного звания «Лучший голос» конкурса «Романсиада»; Михаил Евтюхов (баритон) — актер Государственного музыкального театра под руководством Алексея Рыбникова и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.
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