Талалаев рассказал о трансферных планах «Балтики»

В летнее межсезонье «Балтика» лишилась центрального защитника Кевина Андраде, который перешел в «Зенит». В следующее трансферное окно есть риск потерять его коллегу Натана Гассама. Сообщалось об интересе к малийцу со стороны «Болоньи» и «Панатинаикоса».

«Гассама может уйти — много предложений по нему. Должны заботиться о нашем будущем», — сказал Талалаев.

Специалист отметил, что «Балтика» практикует приглашение молодых футболистов, которые перешагнули уровень молодежных команд, но им сложно пробиться в основу своих клубов.

Натан Гассама выступает за «Балтику» с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в €2,5 млн. В нынешнем сезоне Гассама сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах и отметился двумя ассистами.

Ранее Андрей Талалаев рассказал о своем проекте «Есть вопрос».