Булочка, за которой точно вернутся: в Ивантеевке ищут технолога за ₽250 тыс.

REGIONS: в Ивантеевке ищут технолога выпечки с опытом и зарплатой от ₽250 тыс.

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

В Ивантеевке появилась вакансия, которая заставит задуматься о выпечке не только гурманов. Главному технологу предлагают от ₽250 тыс. в месяц на руки — и его задача в том, чтобы покупатель захотел вернуться за булочкой на следующий день. Причем не только придумать рецепт, но и довести его от первой пробы до серийной партии, сообщил REGIONS.

В объявлении не уточняют, что именно появится на витрине, так что простор для фантазии есть. Может, это будет слойка с вишней, где начинка чувствуется до последнего укуса, или ватрушка, в которой творог не приходится искать. Но испечь удачную булочку один раз — только половина дела. Технологу предстоит настроить производство так, чтобы и в понедельник, и в пятницу покупатель получал ту самую слойку, ради которой вернулся.

Одного энтузиазма здесь мало: в вакансии указан опыт от трех до шести лет. Помимо разработки новинок, специалист будет отвечать за соблюдение рецептур и выяснять, почему очередная партия вышла не такой, как задумано.

Ранее сообщалось, что работодатели Подмосковья смогут получить субсидию за трудоустройство сотрудников.

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