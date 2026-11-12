У Гуменника появился шанс выступить на Гран-при

Фигурист Гуменник может выступить на этапе Гран-при в Японии

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Российский фигурист Петр Гуменник получил шанс выступить на этапе Гран-при ISU в Японии. С турнира снялся словацкий фигурист Адам Гагара, о чем свидетельствует информация на сайте ISU, а россиянин значится первым основным.

Официального приглашения Гуменник пока еще не получил. В любом случае фигурист не сможет побороться за выход в финал Гран-при, так как этап в Японии у него может оказаться единственным.

На японском этапе у мужчин ожидается мощнейший состав участников. На соревнования заявлены американец Илья Малинин, россиянин Владислав Дикиджи, японцы Шун Сато и Рио Наката, француз Кевин Аймоз, итальянец Даниэль Грассль.

В женских соревнованиях на этапе в Японии Россию будут представлять Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Александра Игнатова (Трусова) выступит на этапе в США на этой неделе. Поддержать спортсменку прилетел ее супруг Макар Игнатов.

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