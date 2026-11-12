В Щелкове пройдет фестиваль духовной и физической культуры

В субботу, 14 ноября, в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове пройдет ежегодное физкультурное мероприятие, которое объединит спортсменов из разных епархий области, - Фестиваль духовной и физической культуры. В соревнованиях примут участие учащиеся воскресных школ Московской епархии 2009-2011 годов рождения, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В программу войдут «Веселые старты», мини-футбол, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс. Команды для участия в фестивале представили епархии Балашихи, Коломны, Одинцово, Подольска и Сергиева-Посада.

Организаторами мероприятия выступают государственное автономное учреждение области «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» и Межъепархиальный отдел по работе с молодежью Московской митрополии Русской Православной Церкви при поддержке областного Минспорта и администрации городского округа Щелково. Его проведут в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.