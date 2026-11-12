В Раменском взяли на контроль установление причин возгорания на складе

Раменская городская прокуратура проконтролирует установление причин возгорания, которое произошло на складе в деревне Кузяево, информация о пожаре поступила утром в четверг, 12 ноября. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, возгорание зафиксировано в складском помещении горюче-смазочных материалов, его удалось локализовать на площади более 1 тыс кв. м. По предварительным данным, его причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.