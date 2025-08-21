Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум педагогов Подмосковья. В рамках мероприятия он выразил благодарность учителям и отметил важность развития сферы образования.

«Всех наших учителей дорогих еще раз хочу поблагодарить и сказать, что образование для нас важно», — обратился к педагогам губернатор.

Он отметил, что в этом году в области в школы пойдут 1,1 млн ребят. При этом после девятого класса примерно половина учащихся школ региона поступает в колледжи.

«Мы понимаем, насколько важно модернизировать колледжи, и этим занимаемся. Это серьезный вызов. Мы постараемся сделать все, чтобы это было заметно», — сказал Воробьев.

Кроме того, губернатор отметил важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.

«С одной стороны, облегчить жизнь учителя от рутины. С другой стороны, каждый ребенок — ну я бы хотел, чтобы мои дети в совершенстве умели пользоваться ИИ. <...> С другой стороны, ИИ и домашнее задание — кого-то этот вопрос волнует и мозг взрывает. Но ничего страшного, мы обязательно разберемся», — отметил глава региона.

В завершение своего выступления он пожелал учителям успешно провести форум и новый учебный год.

«Мы вас любим и очень вами дорожим», — заключил губернатор.

После этого Андрей Воробьев вручил награды «Лидер образования» представителям трех лучших школ Подмосковья. Первое место заняла гимназия № 16 «Интерес» Люберец, второе — школа № 9 Ступино, третье — лицей № 34 Мытищ. Кроме того, дипломы «Флагман образования» получили Физтех-лицей им. П. Л. Капицы и гимназия им. Е. М. Примакова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил подготовку к учебному году с руководителями школ области.