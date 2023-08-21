Губернатор Подмосковья доложил президенту о реализации программы по расселению аварийного жилья и реновации в регионе

Реализация программы по расселению аварийного жилья продолжается в Московской области, регион входит в новый этап программы. Об этом губернатор Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

Отдельно в ходе встречи была затронута реновация, которая проводится в регионе.

«Закон о развитии территории — реновация, как это часто называют, — позволяет обеспечить совершенно другой темп расселения жилья», — отметил глава Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что проекты реновации особенно важны для жителей более отдаленных территорий региона. По его словам, здесь особенно важно налаживание железнодорожного сообщения, появления современных дорог, которые позволят жителям удобно перемещаться по территории Москвы и Московской области. Воробьев добавил, что в этом плане регион «обязательно покажет темп».

Ранее Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.